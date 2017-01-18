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الحديدة: مليشيات الحوثي تقتحم ثلاثة مساجد وتحرق كتب دينية وتستبدلها بملازم

الأربعاء 18 يناير 2017 04:01 م الصحوة نت - عبدالحفيظ الحطامي
الحديدة: مليشيات الحوثي تقتحم ثلاثة مساجد وتحرق كتب دينية وتستبدلها بملازم



قالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي وصالح قامت بمداهمة ثلاثة مساجد وإحراق كتب بداخلها في مديرية الزيدية شمال محافظة الحديدة غرب اليمن".


وأفادت المصادر "بأن المليشيات أقدمت على مداهمة 3 مساجد ونهبت ما بداخلها من كتب دينية وثقافية وأحرقتها واستبدلتها بملازم جماعة الحوثي الطائفية.


وذكرت المصادر "أن القيادي الحوثي "احمد البصيلي" و"علي عبد الله عابد" وعناصر حوثية مسلحة ، اقتحموا المساجد في عزلة الحشابرة والمحال وقاموا بنهب مكتبة المسجد".


وهددت المليشيات القائمين على المساجد بالاعتقال والزج بهم في السجن في حال تم الاعتداء على ملازم حسين الحوثي، وألزموهم بتدريسها.


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