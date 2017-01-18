مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي استهدف حاجز تفتيش بأبين

قالت مصادر ميدانية في محافظة أبين "جنوب البلاد" إن جندي قتل فيما أصيب 3 آخرون جراء هجوم ارهابي على حاجز تفتيش بالقرب من المجمع الحكومي لمدينة زنجبار.

وأكدت المصادر، أن العناصر الإرهابية استخدمت أسلحة متنوعة في الهجوم واشتبكت مع رجال الأمن لما يزيد عن 30 دقيقة.

وتمكنت العناصر الارهابية من الفرار عقب الهجوم.

وكانت قوات الجيش بدعم من التحالف العربي قد حررت مدينة زنجبار من قبضة تنظيم القاعدة في منتصف 2016.

وتنشط التنظيمات الإرهابية في عدد من المناطق المحررة وذلك بهدف اقلاق السكينة العامة وزعزعة أمن واستقرار المحافظات المحررة.

وتتهم الحكومة مليشيا الحوثي والمخلوع باستخدام التنظيمات الإرهابية وتموليها لزعزعة أمن واستقرار المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.

المصدر | الصحوة نت