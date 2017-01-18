اللواء خصروف: اتصالات مكثفة مع قبائل طوق صنعاء واستعدادات قبلية لمساندة الجيش





كشف اللواء محسن خصروف، مدير دائر التوجيه المعنوي بالجيش اليمني، عن اتصالات مكثفة مع كبار وشيوخ القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء الذين أبدوا استعدادهم للانضمام إلى الشرعية ودعم عمليات الجيش الوطني المقاومة، مشيرًا إلى أن الساعات الـ24 المقبلة قد تكون مفصلية تحديدًا في جبهة نهم شرق صنعاء.

وقال خصروف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات مكثفة تجري مع القبائل المحيطة بصنعاء لتنسيق تحركاتها اتساقًا مع تحركات الجيش الوطني الذي بات أقرب من أي وقت مضى من العاصمة صنعاء.

وأضاف مدير التوجيه المعنوي «النصر نراه أقرب من أي فترة مضت. القبائل المحيطة بصنعاء بدأت تبدي رغبتها في الانضمام إلى الشرعية من دون مواربة، وهناك قيادات قبلية من أهل الحل والعقد بدأوا التواصل مع الشرعية وشعارهم هو تحركوا ونحن معكم».

وأشار اللواء خصروف إلى أن الساعات الـ24 المقبلة ستكون مفصلية بالنسبة لمعركتي نهم والمخا على وجه الخصوص، وقال «معركة الساحل الغربي وصلت الآن منطقة الجديد، والجيش يتجه للسيطرة على الكدحة، بينما الهدف الرئيسي هو المخا التي تجري العمليات باتجاهها من خلال عدة محاور قتالية، المحور الرئيسي فيها هو الطريق الإسفلتي القادم من ذوباب ومعسكر العمري، كذلك محور قطع طريق الحديدة تعز والسيطرة على منطقة البرح. المعركة ستأخذ مداها، ولن تقف حتى تحقيق أهدافها كاملة وطرد الحوثيين».





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