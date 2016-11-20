الرويشان يتهم اللجنة الثورية بنهب المال العام في الادارة العامة للمرور

اتهم جلال الرويشان وزير الداخلية الأسبق - الموالي للمليشيات الإنقلابية- اللجان الثورية التابعة للحوثي بممارسة عدد من الاختلالات والتجاوزات في الإدارة العامة للمرور.

وقال الرويشان – في مذكرة بعثها إلى مدير عام المرور – (حصلت الصحوة نت على نسخة منها) أنه وبناءاً على تقرير اللجنة الرقابية العليا فقد اتضح أن اللجان الثورية في الإدارة العامة للمرور تمارس عملها دون أي تغيير في مخالفة لقرار ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى (غير الشرعي) الذي أقر بحل اللجان الثورية لإفساح المجال أمام مؤسسات الدولة للعمل وفقاً للدستور، بالإضافة إلى سيطرة اللجان الثورية على مفاصل الإدارة العامة للمرور بشكل كامل والعمل دون أي مرجعيات أو لوائح.

واتهمت المذكرة اللجان الثورية باستقطاع 30% من إيرادات المرور تحت بند اللجان الثورة رغم عدم وجود أي مسوغ قانوني لتلك الخصميات بالإضافة إلى سحب لوحات أرقام وأشياء أخرى دون أي إجراءات قانونية.

وأضافت المذكرة: لا يتم ختم أي مذكرة رسمية أو تصديرها إلا بعد توقيع المشرف العام (رئيس اللجنة الثورية في المرور) بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط أجرة وسائل النقل العام في أمانة العاصمة.

وكشف التقرير الذي حصلت الصحوة نت على نسخة منه قيام مندوب اللجنة الثورة في الإدارة العامة للمرور - عبدالله المرتضى - بسحب مبلغ وقدره 3.200.000(ثلاثة مليون ومائتين الف ريال) تحت مسمى كمصروفات جعالة العيد وإصلاح الونش وعسب العيد، بالإضافة إلى سحب مبالغ مالية كبيرة من الإدارة العامة لشرطة السير وشرطة سير الأمانه وذلك لمواجهات فعاليات المولد النبوي الشريف، وكذا سحب مبلغ مليون وأربعمائة ألف تحت مسمى المجهود الحربي، وصرف علاوات لعدد28شخصاً من أعضاء اللجنة الثورية بدون أي خصومات.

كما اتهم التقرير مندوب الحوثي في إدارة المرور ببيع أرقام أجرة بمبلغ سبعمائة وخمسون ألف، بالإضافة إلى سحب أجهزة ومعدات تقدر تكلفتها بآلاف الدولارات كالسيرفرات وطابعات من المخزن الرئيسي للإدارة العامة، بالإضافة إلى أسلحة وسيارات تابعة للإدارة.

وكشف التقرير أنه تم الإتفاق بين مدير عام المرور ومندوب اللجنة الثورة (المرتضى) على تقاسم موارد الإدارة العامة للمرور بنسبة 70% للإدارة و30% لمندوب الحوثي ويتم بموجب هذا الإتفاق سحب المبالغ شهرياً.

وبحسب مصدر خاص للصحوة نت فإن مشرف اللجنة الثورية وجه بحبس أمين صندوق المرور في سجن البحث الجنائي بسبب تقديمه شكوى للمجلس السياسي تفيد باختلاس المشرف 250 مليون ولا يزال قيد الاحتجاز حتى لحظة كتابة الخبر.