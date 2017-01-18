ناطق الحكومة : إيران هي من أشعلت الحرب باليمن وتصريحات روحاني أكبر دليل





قال ناطق باسم الحكومة على أن إيران هي من عليها تغيير سياساتها في المنطقة٬ لافتاً أن السعودية لم تتدخل٬ بل ساندت الشرعية اليمنية٬ وحاربت الإرهاب.

جاء ذلك رًدا على تصريحات أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس٬ طالب فيها السعودية بتغيير سياستها في المنطقة٬ وإنهاء ما وصفه بتدخلها العسكري في اليمن.

وأوضح راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية٬ أن إيران هي من أشعلت الحرب في اليمن٬ وأن تصريح روحاني٬ هو أكبر دليل على تورطها وإشعال الصراع في جنوب الجزيرة العربية.

وأضاف أن السعودية ساندت الشرعية اليمنية٬ ووقفت إلى جانبها٬ وقادت تحالفً ا عربًيا لدعم اليمن٬ وأفشلت المشروع الإيراني الذي يتدخل في الشأن اليمني٬ باستخدام أدوات إيران من الحوثيين.

وقال بادي بحسب «الشرق الأوسط»: «إيران وأدواتها من الميليشيات الحوثية وقوات صالح٬ تلقت هزائم خلال الفترة الأخيرة في اليمن٬ سواء في مأرب أو صعدة أو الساحل٬ وبالتالي هذا الضجيج الإيراني غير مستبعد٬ بعد أن كان لديهم مخطط لتحويل اليمن لساحة صراعات٬ وما ذكره روحاني في المؤتمر الصحافي٬ يكشف عن ألم حقيقي».

وتساءل الناطق باسم الحكومة اليمنية٬ عمن بدأ الحرب في اليمن؟ مشيرا إلى أن إيران إذا كانت تريد إيقاف الحرب في اليمن٬ فعليها إيقاف الميليشيات الحوثية وقوات صالح.

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