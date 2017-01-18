مقتل مسن في إب أثناء خروجه لصلاة الفجر





قال مصدر محلي بأن مواطنا مسنا قتل فجر اليوم الأربعاء بمدينة إب برصاص دورية تابعة للانقلابيين وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع.





وأضاف المصدر بأن القتيل عبدالسلام عبود باسلامة سقط برصاص مسلحين بالقرب من مبنى الهلال الأحمر بالجبانة العليا بالمدينة القديمة وظل ينزف لساعات دون أن يتمكن أحد من إنقاذه نتيجة الوضع المتوتر إثر اندلاع الاشتباكات.





وبحسب المصدر فقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين دورية تابعة للقسم الشرقي لمديرية المشنة وبين ابن دهاق وصادفت خروج المواطن المسن لصلاة الفجر والذي أصيب بطلق ناري فارق الحياة على إثرها.





وتأتي هذه الجريمة بعد يوم من محاصرة الانقلابيين المدينة القديمة لساعات بعد ادعائهم أن أحد جنود ما يسمى بالحرس الجمهوري تعرض للسرقة من قبل أحد شباب المدينة وهو ما قوبل بالسخرية والرفض لتلك الإجراءات الهادفة لترويع المدنيين من قبل المليشيا الانقلابية.





وتشهد محافظة إب فلتان وفوضى أمنية بقيادة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وسقط جراء ذلك المئات من المدنيين والأبرياء بين قتيل وجريح.