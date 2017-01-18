حجة: هجومين للمقاومة يوقعان عددا من الإصابات في مسلحي المليشيا

أصيب عدد من مسلحي مليشيات الحوثي بمحافظة حجة، في هجومين نفذهما رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، أمس الثلاثاء.





وبحسب المركز الاعلامي لإقليم تهامة فقد هاجم أبطال المقاومة بقنبلة يدوية سيارة تاكسي لون أسود، كانت تقل إثنين من مسلحي المليشيا الانقلابية، في مفرق المحرق بمديرية عبس، عند الساعة 8.30 مساء أمس الثلاثاء، وقد أسفر الهجوم عن إصابتهما بجروح بالغة.





وفي عملية أخرى استهدف رجال المقاومة سيارة حبة على متنها سبعة من مسلحي مليشيا الحوثي، كانت في طريقها باتجاه مدينة حجة، وقد تم الهجوم بوابل من الرصاص في منطقة العولة مديرية نجرة، عند الساعة 9:45 مساء أمس الثلاثاء، وكانت الإصابات مباشرة، ولم يتم التحقق من حجمها.



