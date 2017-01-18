الرئيسية / آخر الأخبار

حجة: هجومين للمقاومة يوقعان عددا من الإصابات في مسلحي المليشيا

الأربعاء 18 يناير 2017 10:13 ص الصحوة نت - متابعات
حجة: هجومين للمقاومة يوقعان عددا من الإصابات في مسلحي المليشيا

أصيب عدد من مسلحي مليشيات الحوثي بمحافظة حجة، في هجومين نفذهما رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، أمس الثلاثاء. 


وبحسب المركز الاعلامي لإقليم تهامة فقد هاجم أبطال المقاومة بقنبلة يدوية سيارة تاكسي لون أسود، كانت تقل إثنين من مسلحي المليشيا الانقلابية، في مفرق المحرق بمديرية عبس، عند الساعة 8.30 مساء أمس الثلاثاء، وقد أسفر الهجوم عن إصابتهما بجروح بالغة. 


وفي عملية أخرى استهدف رجال المقاومة سيارة حبة على متنها سبعة من مسلحي مليشيا الحوثي، كانت في طريقها باتجاه مدينة حجة، وقد تم الهجوم بوابل من الرصاص في منطقة العولة مديرية نجرة، عند الساعة 9:45 مساء أمس الثلاثاء، وكانت الإصابات مباشرة، ولم يتم التحقق من حجمها.


آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى