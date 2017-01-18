الضالع: الجيش يخوض معركة تحرير رمة غرب مريس وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات





قتل وجرح أكثر من ٤ من عناصر من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في الهجوم الذي نفذه الجيش والمقاومة في القطاع الغربي لجبهة مريس بالضالع مساء أمس الثلاثاء.





ويخوض الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية في مريس معركة شرسة مع المليشيات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.





وقال مصدر ميداني "للصحوة نت " إن أكثر من ٤ سقطوا بين قتيل وجريح في صفوف المليشيات الانقلابية فيما تم حصار خمسة آخرين داخل نوبة حراسة قات في وادي رمة، تمهيدا لاعتقالهم. فيما أصيب أحد رجال المقاومة بإصابات متوسطة في يده.





واستهدفت مدفعية الجيش آلية للمليشيات في منطقة بين قريتي رمة والمعصر، يرجح أن تكون ( شيول ) يقوم بشق طريق ومسحها لمرور آليات الانقلابيين من أعلى الجبل إلى الأسفل في وادي رمة.



