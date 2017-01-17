مقتل 6 من مسلحي الحوثي والمخلوع بهجومين منفصلين للمقاومة في البيضاء





قال مصدر محلي في محافظة البيضاء اليوم الثلاثاء، إن 6 من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح قُتلوا وأُصيب آخرين، في هجومين منفصلين للمقاومة الشعبية.

وحسب المصادر، فإن عناصر من المقاومة نفذوا عمليتين نوعيتين ضد الحوثيين بمديريتي القريشية وذي ناعم، وأدى ذلك إلى مقتل الحوثيين.

المصدر أكد في تصريح لـ"وكالة الأنباء اليمنية سبأ" أن رجال المقاومة الشعبية استهدفوا طقماً كان في طريقه لتعزيز المليشيات بين منطقتي موكا والقريشية أسفر عن مقتل أربعة من المسلحين، كانوا على متنه.

وفي مديرية ذي ناعم، قُتل اثنين من المسلحين الحوثيين في كمين نصبته المقاومة الشعبية، استهدف مسلحي جماعة الحوثيين أثناء مرورهم بالمنطقة.