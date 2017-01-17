قوات الجيش تتجاوز منطقة الجديد وتقترب من ميناء المخاء





تواصل وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي تقدمها في المناطق المطلة على الساحل الغربي مقتربة من منطقة المخاء بحوالي 15كيلو وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات الانقلابية وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

مصدر عسكري قال في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تجاوزت منطقة الجديد بعد تحريرها وتطهيرها من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع، مؤكدا مواصلة الزحف نحو معاقل الميليشيات ودحرها من كامل المناطق الواقعة على الساحل الغربي وتحرير ميناء المخا وتأمين باب المندب وقطع كافة خطوط التهريب أمام ميليشيات الانقلاب.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تحرير منطقة ذوباب الساحلية ومعسكر العمري والمرتفعات المحيطة المطلة على المناطق الواقعة على الطريق الرئيسي الرابط بين ذباب وميناء المخا والخط الساحلي الممتد إلى مدينة الحديدة.