ولد الشيخ يرحب بإعادة تفعيل لجنة التهدئة ويدعو الى احترام وقف اطلاق النار

في أول تصريح له عقب سريان الهدنة المعلنة، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ بإعادة سريان وقف الأعمال القتالية في اليمن، داعياً الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمع الدولي إلى تشجيعه واحترامه.





ولد الشيخ وفي بيان له على صفحته "بالفيسبوك" قال إن إعادة سريان وقف الأعمال القتالية يعد ضرورياً لتجنب المزيد من إراقة الدماء والدمار، ويتيح إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

وكانت المليشيات الانقلابية قد خرقت الهدنة في ساعاتها الأولى في تعز ومأرب ولحج والضالع وحجة وعدد من الجبهات.





كما أشاد ولد الشيخ بإعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها إلى ظهران الجنوب، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة سيعملون جنباً إلى جنب مع خبراء الأمم المتحدة الذين انتقلوا بالفعل إلى ظهران الجنوب، لتفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق مجدداً دعماً لوقف الأعمال القتالية، حد قوله.





وحول موقف الاطراف اليمنية من الهدنة، أكد ولد الشيخ أنه تلقى تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بتجديد التزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية التي سرت من الساعة 1200 ظهرا السبت بتوقيت اليمن لمدة 48 ساعة تتجدد تلقائياً إذا تم احترامها.





يأتي هذا فيما تواصل مليشيات الحوثي والمخلوع من خرقها للهدنة في مختلف الجبهات، وشنت قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية في تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بينهم أطفال ونساء.

المصدر | الصحوة نت