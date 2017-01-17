الحديدة: مقتل ثلاثة من ميلشيات الحوثي في عملية مباغته للمقاومة

قتل ثلاثة من ميلشيات الحوثي وصالح وأصيب آخرين في عمليات نفذتها المقاومة الشعبية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل مركز إعلام مقاومة تهامة "أن أفراد المقاومة استهدفوا سيارة لمليشيا الحوثي والمخلوع في مدينة الحديدة واستهداف احد عناصرها، استهدفوا سيارة ماتوز بقنبلة يدوية كان يستقلها أربعة من عناصر مليشيات الحوثي في شارع الخمسين".

وأضاف المركز "أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة".

وفي عملية أخرى تمكن احد أفراد المقاومة من تنفيذ عملية قنص استهدف أحد مسلحي مليشيات الحوثي بينما كان يستقل دراجة نارية فى شارع الأربعين.

يذكر أن المقاومة الشعبية في إقليم تهامة نفذت سلسلة عمليات استهدفت تجمعات ميلشيات الحوثي ونقاط أمنية متفرقة، وتنفذ كمائن وعمليات مباغته كبدت الميلشيات خسائر فادحة.