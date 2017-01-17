تشيع مهيب لجثمان العقيد أبو راس بإب

شهدت مديرية ذي السفال اليوم تشيع جثمان نائب مدير أمن المديرية العقيد مراد حسن أبو رأس والذي استشهد برصاص عصابة مسلحة مدعومة من مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

وأنطلق موكب التشييع المهيب من منطقة النجد الأحمر وبحضور شعبي كبير بينهم شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية.

ووري جثمان العقيد أبو راس الثرى في مسقط رأسه بقرية الجشاعة بمديرية ذي السفال.

وأشاد المشيعون بالفقيد وأدواره البطولية التي قدم روحه فداء لها متحدثين عن القبول الشعبي الكبير والذي يحظى به أبو رأس وكيف كان يحاول ايجاد أي شكل لمؤوسسات الدولة المختطفة من قبل المليشيا الإنقلابية.

وقتل العقيد أبو رأس السبت الماضي أثناء خروجه بمهة أمنية لضبط عصابة مسلحة بقيادة صفوان الحجيفي مدعومة من مليشيا الحوثي وصالح.