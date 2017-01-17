إب: مشرف الحوثيين بيريم يختطف متحصلي نقطة التحسين ويصادر أموالها

طرد مسلحو الحوثي عدد من متحصلي صندوق النظافة والتحسين بقوة السلاح بمدينة يريم شمال محافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن مليشيات الحوثي وصالح طردت متحصلي صندوق النظافة وصادرت أموال تم تحصيلها من قبل موظفين تابعين لصندوق النظافة بالمحافظة.

وخطفت مليشيا الحوثي وصالح متحصلي نقطة التحسين وتم اقتيادهم إلى سجون خاصة تابعة للمليشيا الإنقلابية.

وقاد عملية الهجوم على النقطة مشرف الحوثيين في مديرية يريم المدعو "أبو علي الحماس".

واستبدلت المليشيا متحصلي الصندوق بمتحصلين تابعين لها وصادرت سندات التحصيل وبدأت عملية التحصيل لصالح مشرف الحوثيين بالمديرية في ظل عمليات فساد كبيرة يتعرض لها صندوق النظافة.

وتمكن متحصلي النقطة من رفع ايراداتها بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليها.

يذكر أن محاولات سابقة لقيادات حوثية بالسيطرة على موارد الصندوق في نقطتي العدين ويريم وتم تدخل قيادات من السلطة المحلية في إعادتها إلى إشراف إدارة الصندوق المركزية قبل أن يعاود مشرف الحوثيين في يريم ويسيطر عليها بالقوة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة تحت سلطات الانقلابيين لعمليات نهب واسعة تقودها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية منذ سيطرتها على المحافظة حيث تشير التقارير المحلية بأن مليشيات الانقلاب سيطرت على كل المؤسسات الإيرادية في المحافظة ونهبت مؤسسات كثيرة ، ووفق تقرير محلي حديث فإن المليشيات استكملت نهب خمس مؤسسات حكومية في العام الماضي، لتضاف إلى عشرات المؤسسات التي تم نهبها مسبقاً.