خطة أمنية للانتشار في المناطق المحررة بمأرب والجوف والبيضاء ومحافظة صنعاء





في سبيل تعزيز الأمن في المناطق المحررة.. أقر اجتماع برئاسة هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي، والذي ضم اللجان الأمنية بمحافظات مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء، أقر الاجتماع آلية للانتشار الأمني في المدن المحررة.

الاجتماع شدد على أهمية الانتشار الأمني في المناطق المحررة مؤخراً، سيما في محافظتي صنعاء والجوف، بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار فيها.

واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن اللواء الركن أحمد الموساي، الأوضاع الأمنية في المحافظات الأربع والسبل الكفيلة بضبط الأمن فيها بالتعاون مع قوات الجيش.

وأشاد الاجتماع بأداء أجهزة الأمن في مأرب والجوف والنجاحات الكبيرة التي تحققها في ضبط المخربين وإحباط المخططات الإجرامية للانقلابيين.

هذا وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف قد دشنت خطة الانتشار في مداخل المحافظة وعدد من المناطق الهامة، وذلك بعد تسجيل انتهاكات بحق المسافرين من قبل عناصر تخريبية.





يأتي هذا فيما تشهد مدينة مأرب دورات مكثفة لعدد من الوحدات الأمنية وذلك بهدف الارتقاء بآلية الضبط الأمني.

وتحاول مليشيا الحوثي والمخلوع اقلاق السكينة العامة في المناطق المحررة، من خلال تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مأرب والجوف من القاء القبض مؤخراً على عدد من العناصر الارهابية والتي اعترفت بتلقيها دعم من المليشيات الانقلابية.

الصحوة نت | متابعة خاصة