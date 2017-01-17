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مصرع 38 من الميليشيات وتدمير 6 أطقم في بيحان

الثلاثاء 17 يناير 2017 06:55 م الصحوة نت _ متابعات
مصرع 38 من الميليشيات وتدمير 6 أطقم في بيحان

لقي ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين من عناصر الميليشيات الانقلابية،اليوم الثلاثاء، مصرعهم في مواجهات مع ابطال الجيش المسنودين بالمقاومة في مديرية بيحان محافظة شبوة.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة، خاضت يوم أمس معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع بجبهة بيحان غرب شبوة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد فيما لاذ البقية بالفرار، مشيرا الى ان عددا من الأطقم المحملة قتلى الميليشيات شوهدت وهي تتجه نحو محافظة البيضاء. بالإضافة إلى 6 اطقم تم تدميرها من قبل مدفعية الجيش.

وكانت معارك كبيرة قد دارت أمس في منطقة الساق والصفحة وحيد بن عقيل بين وحدات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع من جهة أخرى.

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