اتفاق بين قيادة محورتعز والمشترك على دعم سلطة الدولة وأمن المحافظة

أكد اللواء الركن خالد فاضل، قائد محور تعز العسكري، أن مسألة الأمن مرهونة بتوحيد الجهود والتفاف الجميع خلف الجهاز الأمني ومؤازرته ؛ مُشدداً على ضرورة مساندة أجهزة الدولة وردفها في تثبيت كافة مؤسسات الدولة ورفض أعمال الشغب وضبط مثيريها والخارجين عن النظام والقانون.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء قيادات تكتل أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة ، بحضور مدير أمن المحافظة العميد محمود المغبشي، لمناقشة مجمل القضايا الراهنة في المحافظة والتطورات على المستوى العسكري والأمني.

وفي اللقاء، ثمن فاضل الدور الذي تلعبه الأحزاب والمكونات السياسية باعتبارها ركيزة أساسية ومحور هام في الحفاظ على وحدة الصف وإيجاد حاضنة مجتمعية ومدنية شاملة تقاتل في سبيل تثبيت الدولة و مؤسساتها.

واتفق المجتمعون على وضع حد للمظاهر الفرعية والسلبية التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية وتثبيت الأمن ومؤسسات الدولة، واستكمال عملية دمج أفراد المقاومة بالجيش دون أي مسميات أخرى غير مسميات الدولة ممثلة بالسلطة المحلية والعسكرية والأمنية.

وشددوا على أهمية وضرورة زرع الثقافة المجتمعية في تعزيز دور الأمن ونبذ التعصب والثقافة العصبوية.

من جانبها عبرت قيادة أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز عن شكرها لجهود قيادة محور تعز ممثلة باللواء ركن خالد فاضل في معالجة العديد من القضايا والإشكالات والاهتمام البالغ في تثبيت مؤسسات الدولة.