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كلية التربية بجامعة ذمار تقر تأجيل الامتحانات حتى رفع الإضراب

الثلاثاء 17 يناير 2017 06:12 م الصحوة نت - ذمار
كلية التربية بجامعة ذمار تقر تأجيل الامتحانات حتى رفع الإضراب

أقر مجلس كلية التربية بجامعة ذمار تأجيل الامتحانات النهائية للفصل الأول من العام الجامعي 2016/2017م نظرا للعجز الشديد في أسئلة الامتحانات والتي بلغت 70% نتيجة التزام أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بقرارات النقابة.

وشدد المجلس الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء 17/1/2017م، في مبنى قسم الفنون الجميلة برئاسة محمود مغلس عميد الكلية على احترامه لحق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من منتسبي الكلية في المطالبة برواتبهم بعد صبرهم على انقطاعها لأربعة اشهر متحملين في سبيل أداء رسالتهم العلمية شظف العيش وقسوة الظروف.

وتعهد المجلس لأبنائه الطلاب بتعويضهم عن أي تأخير في أدائهم التعليمي جراء تأجيل الامتحانات وأهاب بالجميع اغتنام فرصة التأجيل وتكريس جهودهم في المذاكرة ومراجعة الدروس والمحاضرات التي تلقوها خلال الفصل الدراسي. 

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