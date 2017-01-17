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مليشيات الحوثي تقتل مواطنا من عتمة تحت التعذيب

الثلاثاء 17 يناير 2017 06:10 م الصحوة نت - ذمار
مليشيات الحوثي تقتل مواطنا من عتمة تحت التعذيب

قالت مصادر محلية بمدينة ذمار وسط اليمن إن مليشيات الحوثي والمخلوع، قتلت المواطن " خالد محمد حيدر " من ابناء مديرية عتمة، تحت التعذيب في أحد سجونها السرية بالمحافظة.

وذكرت مصادر أن المليشيات كانت قد اعتقلت المواطن " خالد محمد حيدر " قبل أسابيع بتهم باطلة وغير صحيحة.

مشايخ ووجهاء مديرية عتمة رفضو واستنكروا هذا العمل الإجرامي، محملين مليشيات الحوثي والمخلوع المسؤولية الكاملة عن مقتل ابنهم الذي تم تعذيبة حتى فارق الحياة.

وفي سياق آخر تعد هذه الجريمة هي الثالثة بمدينة ذمار، حيث سبق وأن تم قتل المواطن الجبري تحت التعذيب، كذلك تم قتل أحد موظفي الاطفاء حتى فارق الحياة.

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