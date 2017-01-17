العميد السوادي: ميمنة جبهة نهم أصبحت شبه محررة

قال قائد اللواء 310 مدرع إن وحدات الجيش حققت انتصارات كبيرة واستراتيجية في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأكد العميد الركن محمد غالب السوادي في تصريح خاص للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن وحدات الجيش تخوض معارك مستمرة منذ يوم أمس تمكنت خلالها من دحر ميليشات الحوثي والمخلوع من عدة مواقع وتحرير مايقارب من 9 كيلو متر من الميليشيات في جبهة الميمنة بنهم شرق صنعاء.

مضيفا أن قوات الجيش تواصل تقدمها اليوم حيث تم تحرير جبل دوه وتبة العياني من الميليشيات. مشيرا أن جبهة الميمنة أصبحت شبه محررة، وأن أهمية هذا التقدم تكمن في أنها تمكن قوات الجيش من تأمين جبهة القلب والميسرة.

مشيرا إلى قطع امداد الميليشات القادم من منطقة الساقية بمحافظة الجوف، وأنها تطل على منطقة ضبوعة ومفرق قطبين وقرية الحول.