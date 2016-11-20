الرئيس يهاتف قائد المنطقة الخامسة ويؤكد بأن بشائر النصر الأكبر تلوح بالأفق





أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بصمود الوحدات العسكرية المرابطة في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وثمن الرئيس الدور البطولي لكافة منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة الذين يسطرون أروع البطولات في وجه المليشيات الانقلابية.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس هادي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء توفيق القيز.





وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد استمع الرئيس هادي الى شرح مفصل من قيادة المنطقة العسكرية الخامسة حول سير المعارك في جبهتي حرض وميدي وما يسطره الابطال من انتصارات متتالية في معركتهم الوطنية ضد القوى الانقلابية.

وأبلغ رئيس الجمهورية قائد المنطقة العسكرية الخامسة نقل تحياته الى الضباط والصف والجنود .. مؤكدا ان عجلة التغيير لن تعود للخلف وأن بشائر النصر الأكبر تلوح في الأفق على الميليشيا الانقلابية بفضل تضحيات جميع الشرفاء من أبناء الوطن بمساندة أخوية كبيرة من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات.





من جانبه تطرق قائد المنطقة العسكرية الخامسة إلى أهم مستجدات المعارك على الميدان و سير العمليات العسكرية والانتصارات المستمرة التي تكللت بالسيطرة على العديد من المواقع التي كانت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تسيطر عليها.





هذا وكان قد شنت مليشيات الحوثي والمخلوع قصفاً صاروخياً على مواقع الجيش في جبهتي حرض وميدي تزامناً دخول ساعات الهدنة المعلنة حيز التنفيذ.

وتواصل مليشيات الحوثي والمخلوع حشد مقاتليها الى المناطق الحدودية مع المملكة بما في ذلك حرض وميدي.





المصدر | الصحوة نت