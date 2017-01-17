رئيس الجمهورية يوجه بتوفير المشتقات النفطية وضخها لمصافي عدن بصورة عاجلة





قال رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي" إن تلازم توفير الكهرباء والمشتقات النفطية ضرورة ملحة تقتضيها الحاجة الماسة لذلك"، موجهاً في هذا الصدد وبصورة عاجلة شركة عرب جلف بالضخ المباشر للمشتقات النفطية الى شركة مصافي عدن التي بدورها تضخ المشتقات النفطية الى شركة النفط ومنها الى المواطن وجميع الجهات المستفيدة والمستهلكة.

جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس اليوم في العاصمة المؤقتة عدن للوقوف أمام أزمة المشتقات النفطية بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين المعنيين.

وفي الاجتماع شدد الرئيس على ضرورة توفير المشتقات النفطية وبصورة دائمة وعاجلة وسريعة لارتباطها بمعيشة وحياة المواطن على المستوى الخدماتي والاحتياج اليومي فضلاً عن حاجة المستشفيات ومراكز الكلى والعناية الطبية لخدمات الكهرباء لارتباطها بانقاذ حياة المرضى.

وحث الإجتماع على ضرورة سداد الاستحقاقات المترتبة على خدمات الكهرباء لدى المؤسسات والمرافق الحكومية إضافة الى تحمل المواطن مسؤليته في سداد قيمة استهلاك فواتيره الشهرية لتامين استمرار الخدمة والحرص على ديمومتها.

وتعيش محافظة عدن أزمة خانقة في المشتقات النفطية خلال 6 أيام ماضية، ما تسبب في توقف حركة المواصلات بصورة جزئية.

وكانت شركة النفط استقبلت شحنة نفطية مقدرة بـ(2000) طن من مادتي المازوت والديزل مخصصة لمؤسسة كهرباء بتاريخ في نهاية ديسمبر الماضي لتعاود أزمة الكهرباء ثانية إلى جانب أزمة المشتقات النفطية في اسواق العاصمة المؤقتة عدن.





الصحوة نت | متابعة خاصة