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الجيش والمقاومة يحرران تبتي دوه والعياني الاستراتيجيتين في جبهة نهم شرق صنعاء

الثلاثاء 17 يناير 2017 04:01 م الصحوة نت - صنعاء
الجيش والمقاومة يحرران تبتي دوه والعياني الاستراتيجيتين في جبهة نهم شرق صنعاء

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء، تقدما كبيرا وسيطرت على مواقع جديدة في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وأكد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير تبتي دوه والعياني الاستراتيجيتين ودحر ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية من عدة مواقع باسناد جوي من قوات التحالف العربي. مشيرا إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

وبالسيطرة على جبل دوة أصبحت مناطق ضبوعة والحول وغيل الجوف وسنوان وهران والعديد من المناطق في مرمى قوات الجيش والمقاومة.، ومنها ستتقدم باتجاه مناطق تابعة لأرحب ومحافظة عمران.

وكان الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء أكد أن الجيش تمكن من السيطرة على أسلحة وعتاد كان بحوزة المليشيات أثناء تحرير مواقع كانت تسيطر عليها.

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