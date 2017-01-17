صحيفة تكشف عن خطة وضعها الحوثيون قبل عامين بتوجيه إيراني للسيطرة على تعز





نشرت صحيفة "عربي21" معلومات سربها مقربون من صناع القرار في جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يرأسه المخلوع صالح، حول خطة وضعتها الجماعة قبل نحو عامين لإسقاط محافظة تعز جنوب اليمن، بهدف السيطرة على "باب المندب" لمنح إيران موطئ قدم مطل على ممر الملاحة الدولي.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المعلومات أخذت من مكالمة هاتفية يعود تاريخها للفترة ما بين نهاية العام 2014 ومطلع العام 2015 بين قياديين حوثيين، الأول صادق أبو شوارب، الذي كلف بملف تعز، والآخر عبدالرحمن الحوثي.

وفي المكالمة التي سربها مصدر مقرب من الحوثي وصالح، فضل عدم ذكر اسمه لـ"عربي 21"، فإن القيادي عبد الرحمن الحوثي أخبر أبو شوارب اعتزامهم في جماعة الحوثي اقتحام محافظة تعز عسكريًا، في حال عدم موافقة محافظ المحافظة حينها، شوقي هائل سعيد أنعم، وهو رجل أعمال شهير، على دخولها سلميًا أو منعهم من إقامة ذكرى المولد النبوي في مديرياتها.

وحسب التسريب، فإن المحافظ السابق لتعز شوقي هائل، بالمخطط الإقليمي السعودي المصري الذي يهدف لحماية باب المندب (الممر المائي الدولي).

وتؤكد الخطة المسربة أن هذا المخطط، أي السعودي المصري، يقف حائط صد أمام المساعي الإيرانية في إيجاد موطئ لها مطل على مضيق باب المندب.

ويقع مضيق باب المندب (الممر الدولي) ضمن التقسيم الإداري لمحافظة تعز إلى جانب الشريط الساحلي الغربي الذي يصل المخا بمديرية ذوباب حيث المضيق، وهو ما جعلها هدفا استراتيجيا للزحف الحوثي، إلى جانب كونها المدينة الأكثر كثافة سكانية في اليمن.

ودعا عبدالرحمن الحوثي القيادي الآخر صادق أبو شوارب بقيادة ما أطلق عليها ثورة في مدينة تعز سيتم التمهيد لها عبر إقامة فعاليات المولد النبوي بطريقة سلمية، لاستفزاز الأجهزة الأمنية بالمدينة للقيام بمحاولة الاعتداء عليهم ليتم عقب ذلك اقتحامها بالقوة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014 بعد اجتياح صنعاء بشهرين، دخلت محافظة تعز في صراع عميق بين حاكمها، شوقي هائل أنعم، الذي فشل في إبقاء المدينة خارج دائرة سيطرة جماعة الحوثيين، التي دفعت نحو عسكرة المدينة ذات الغالبية السنية، بعدما حشدت مسلحيها من مناطق الشمال، الامر الذي أغرق المدينة في حمام من الدماء لايزال مستمرا منذ عامين.

وكان القيادي الحوثي صادق أبو شوارب قد صرح حينها لـ"عربي21" أن "تعز ليست مدينة مستقلة، ولن تكون مستثناة من ثورة 21 من أيلول /سبتمبر الماضي، التي أطاحت مراكز النفوذ في صنعاء، والتي تواجه ممانعة وطغيان السلطان المناطقي في المدينة"، مشددا على أنهم سيدخلون المدينة رغم رفض حاكم المدينة (شوقي هائل) الذي اتهمه بمعاداة ثورة الحوثي.