قوات الجيش والمقاومة تأسر عشرات الحوثيين بينهم أطفال في الساحل الغربي





تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من أسر العشرات من عناصر مليشيات الحوثي وصالح بينهم 10 أطفال، وذلك منذُ بدء معارك تحرير الساحل الغربي.

وقال "أبو زرعة المحرمي" في تصريح لصحيفة "الرياض" وهو أحد القيادات المشرفة على العمليات العسكرية في باب المندب، قال إن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا خلال معارك ذوباب ومعسكر العمري من أسر العشرات من عناصر المليشيات بينهم قيادات، بالإضافة إلى 10 أطفال بينهم مصور حربي.

وأضاف أن الأطفال كلهم من منطقة رازح محافظة صعدة، تم التغرير بهم للقتال في صفوف المليشيات، ضمن سياستها تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك.

وأشار الى أن قوات الجيش والمقاومة تولي أسري الحوثيين من الأطفال عناية خاصة، خصوصاً ان أكثرهم قال إن المليشيات أجبرتهم على القتال في صفوفهم إما مستغلة فقرهم وحاجتهم للمال، أو تحت التهديد والوعيد والتحريض المذهبي والمناطقي.

وقال إن أسر العدد الكبير من الأطفال في جبهة واحدة إثبات جديد لتورط الحوثيين في تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك ولا سيما الجبهات الأكثر اشتعلاً كجبهة باب المندب، وجعلهم وقود للحرب.