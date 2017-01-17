اغتيال نائب مدير الأحوال المدنية بشبوة





قالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالوا اليوم الثلاثاء، ضابطاً أمنياً في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي البلاد.

وحسب المصادر، فإن مجهولين اطلقوا الرصاص على /محمد بن لشقم/ نائب مدير الأحوال المدنية بالمحافظة، أثناء مروره أمام محلات إسحاق بحي الثقافة وسط مدينة عتق، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وكان قد اغتال مسلحون مجهولون في ديسمبر الماضي العقيد /سالم يسر/ وهو ضابط في الأمن السياسي بمحافظة شبوة.

وتنشط الجماعات الإرهابية في بعض المحافظات المحررة، وذلك بهدف اقلاق الأمن والسكينة فيها، فيما تتهم الحكومة مليشيا الحوثي والمخلوع بإدارة ملف الإرهاب والإشراف على العمليات الإرهابية بالمحافظات المحررة.





المصدر | الصحوة نت