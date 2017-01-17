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مصدر رئاسي: تأكيدات أممية على الإلتزام بالمرجعيات وعدم الحياد عنها

الثلاثاء 17 يناير 2017 01:11 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مصدر رئاسي: تأكيدات أممية على الإلتزام بالمرجعيات وعدم الحياد عنها


وصف مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي لقاء الرئيس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن – إسماعيل ولد الشيخ – في عدن بالأجواء الإيجابية.

وأضاف العليمي – في تغريدات على حسابه - أن الرئيس اليمني تلقى تأكيدات أممية نقلها ولد الشيخ على الإلتزام بالمرجعيات المتمثلة في (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية الخاصة باليمن) وعدم الحياد عنها.

وقال العليمي أن الرئيس عبدربه منصور هادي أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن بأن الشعب اليمني لن يتعامل مع أي حلول أو أفكار تتجاوز المرجعيات وتتعامل مع نتائج الانقلاب وتتجاهل تضحيات الشعب.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال لقائه أمس الإثنين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أن ملاحظات الحكومة على خارطة الطريق خياراً جوهرياً لعودة قطار السلام.


الصحوة نت| متابعة خاصة


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