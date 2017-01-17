جدران صنعاء تصرخ في وجه المليشيات "متنا من الجوع ولم تمت أمريكا"

تحت شعار (جدران صنعاء تصرخ في وجه المليشيات) تداول ناشطون يمنيون صورة لأحد جدران المنازل في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي والمخلوع صالح مكتوب عليها "متنا من الجوع ولم تمت أمريكا"..





العبارة التي كتبت وتخاطب المليشيات الإنقلابية التي تحمل شعار (الموت لأمريكا..) اعتبرها ناشطون صرخة في وجه المليشيات ورفضاً لمشروعها الشيطاني الذي لم يجلب لليمنيين سوى الموت والجوع والخراب.





وتعبر الجملة المكتوبة على الجدار انعكاس لحالة السخط والضيق الذي وصلت إليه نفوس المواطنين اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية بسبب تردي الحالة الاقتصادية وعدم صرف الرواتب لأكثر من أربعة أشهر لجميع موظفي الدولة.









ويرى مراقبون أن بدء الشعارات المناهضة للمليشيات التي تحكم بقبضة الموت على المواطنين تمثل بداية كسر لحاجز الخوف الذي زرعته المليشيات الإنقلابية في النفوس.







