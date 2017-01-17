متحدث: الجيش يستولي على أسلحة وعتاد كان بحوزة المليشيات في جبهة نهم





أكد عبدالله الشندقي الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء بأن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية تمكن من الاستيلاء على أسلحة وعتاد كان بحوزة المليشيات في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.





وأوضح الشندقي في صفحته على الفيس بوك بأن الجيش والمقاومة أستولى على مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق وأربعة أطقم كان على متنها أربعة رشاشات ثقيلة عيار 23 وعربة BMB.





وأضاف إنه تم الاستيلاء أيضا على ثلاثة مخازن للذخيرة وعشر قاذفات RBG وسبعة رشاشات 12 وثمانية معدلات ومخازن أدوية ومخازن تغذية وملابس وكذلك شيول كان معد لشق الطرق.





وتحرز قوات الجيش تقدما مسنودا بالمقاومة وطيران التحالف العربي مكنها من الاستيلاء على كل ما خلفته المليشيات أثناء فرارها بحسب الشندقي.





وقال: “لا تزال المعركة مستمرة في ظل تقدم لقوات الشرعية وإنهيار كبير لعناصر المليشيات وفرارها باتجاه العاصمة صنعاء”.



