إب: حوثيون يدهسون فتاة ويلوذون بالفرار ونجاة قاضي من محاولة اغتيال





أصيبت فتاة بجروح مختلفة في حادثة دهس بواسطة سيارة تتبع مسلحين حوثيين ظهر أمس في مدينة إب وسط اليمن.





وقال مصدر محلي بأن سيارة "هيونداي نوع توسان" بدون لوحة مليئة بالمسلحين صدمت فتاة في منطقة المنصوب أمام مدارس الحرمين غرب المدينة ولاذت بالفرار.





وأكد شهود عيان للصحوة نت بأن أحد المسلحين نزل من السيارة عقب الحادث ليعاين الفتاة التي حاولت التماسك لكنها لم تقدر على ذلك ومن ثم أمر سائق السيارة بالمغادرة.





وأضاف الشهود أن بعض الذين تواجدوا بالصدفة في مكان الحادث قاموا بنقل الفتاة إلى أحد مستشفيات مدينة إب وسط استياء واسع من المارة وأصحاب الشارع الذي وقعت فيه الحادثة.





وأبدى مواطنون شهدوا الحادثة تذمرهم من انتشار ظاهرة السيارات غير المرقمة، مطالبين بوضع حد لهذه الفوضى.





وبحسب مصدر طبي فخلال الأسبوع الماضي وصل إلى هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب أكثر من 15 اصابة مختلفة جراء عمليات صدم ودهس قام بها سائقو أطقم وسيارات تابعة لمليشيات الحوثي وصالح ولا يزال بعض المصابين بحالة خطرة ويرقدون بأقسام المستشفى.





وفي إب نجا القاضي عبد الوهاب الفقيه من محاولة إغتيال اثر اصابته بطلقات نارية برصاص مسلحين مجهولين عند الساعة الخامسة والنصف قبل مغرب الأمس وهو في طريق شارع المعاين علي طريق المجمعة.





ونقل القاضي إلى مستشفي الثورة العام بإب لتلقي العلاج وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنقلاب.