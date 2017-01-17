اللواء زحزوح: أبطالنا يصنعون الانتصارات في نهم ويجرعون المليشيات الانقلابية الذل والهوان





قال قائد المنطقة العسكرية السابعة إن وحدات القوات المسلحة تمكنت، يوم الاثنين، من تحرير مساحات واسعة من الأرض والمواقع والهيئات الحاكمة، واستعادة الكثير من العتاد في منطقة نهم شرق صنعاء.





وأضاف اللواء الركن اسماعيل زحزوح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش في المنطقة السابعة يصنعون اليوم انتصارات عظيمة ويجرعون المليشيات الانقلابية الذل والهوان. مشيدا بدور المقاومة الشعبية وأبناء منطقة نهم في مساندة الجيش. مشيرا أن الانتصارات التي يحققها الجيش تتم بدعم واسناد مباشر ومستمر من قوات التحالف العربي. ميدانيا، تمكنت وحدات الجيش، الاثنين، من تحرير مواقع استراتيجية في منطقة نهم شرق صنعاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.





وأفاد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الجيش تمكن من تحرير جبال: (حلبان، رشح، النخش) وتبتي التوجيه والجروف وعشر تباب أخريات، بعد معارك لا تزال مستمرة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.





مضيفا أن الجيش يتقدم باتجاه جبل "دوه" وسط فرار الميليشيات الانقلابية مخلفة قتلى واسلحة وعتاد، في ظل تغطية واسناد من طيران التحالف العربي.

مشيرا أن وحدات الجيش مستمرة في التقدم باتجاه منطقة الحول وقرية ضبوعة.



