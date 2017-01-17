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تعز: استشهاد واصابة العشرات من المدنيين جراء قصف صاروخي استهدف قرية المويجر

الثلاثاء 17 يناير 2017 12:37 ص الصحوة نت | خاص
تعز: استشهاد واصابة العشرات من المدنيين جراء قصف صاروخي استهدف قرية المويجر صورة ارشيفية


قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن العشرات من المدنيين سقطوا ما بين شهيد وجريح جراء سقوط صاروخ بالستي على إحدى القرى بمديرية مقبنة.

وحسب المصادر، فإن 10 شهداء على الأقل ارتقوا فيما جرح العشرات بينهم نساء واطفال جراء سقوط صاروخ بالستي على قرية "المويجر" بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

وعلمت "الصحوة نت" من مصادر محلية في محافظة الحديدة أن المليشيات اطلقت صاروخاً بالستياً من منطقة "حيس" جنوب الحديدة وذلك باتجاه محافظة تعز في الساعة ذاتها التي اعلن فيها سقوط الصاروخ في قرية المويجر.

 وصعدت مليشيا الحوثي والمخلوع من قصفها الصاروخي على تعز وذلك بعد الخسائر التي منيت بها مؤخراً غرب المحافظة وعلى الساحل الغربي الجنوبي.


المصدر| الصحوة نت

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