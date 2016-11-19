بمشاركة اليمن.. اجتماع تحضيري للقمة العربية الافريقية في غينيا

عقد اليوم في العاصمة الغينية مالاباو اجتماعا لكبار المسؤولين العرب والأفارقة للتحضيري للقمة العربية الافريقية الرابعة المقرر عقدها في ٢٣ نوفمبر الجاري.

وترأس وفد اليمن في الاجتماع ،المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع التقرير المرحلي عن تنفيذ مبادرات أمير الكويت حول لاستثمار والتنمية التي أعلن عنها في القمة العربية الافريقية الثالثة في الكويت ٢٠١٣ وتقرير عن جائزة عبد الرحمن السميط للتنمية الافريقية التي جاءت بناء على مبادرة أمير الكويت لتخصيص جائزة مالية سنوية للابحاث التنموية في افريقيا بقينة مليون دولار أمريكي.

كما تم بحث مشاريع الوثائق الختامية للقمة الافريقية العربية الرابعة وفي مقدمتها اعلان مالابو الإعلان حول فلسطين ، قرارات القمة الافريقية العربية الرابعة.

وتم بحث تقرير عن المعهد الثقافي الأفريقي العربي، وتوصيات المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي.

ومن المقرر ان تعقد القمة العربية الافريقية الرابعة في مالابـــو بغينيا الاستوائية في الفترة 17- 23 نوفمبر 2016 تحت شعار "معــاً لتنميـة مستـدامــة وتعـاون اقتصـادي".