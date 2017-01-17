الأمم المتحدة: 10 آلاف قتيل و 40 الف مصاب حصيلة الحرب في اليمن





قالت الأمم المتحدة الاثنين، إن حصيلة قتلى المدنيين خلال الصراع في اليمن، الذي دام ما يقرب من عامين وصلت إلى عشرة آلاف قتيل وأربعين ألف مصاب.

وذكر منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن، جيمي مكجولدريك في تصريحات صحفية، أن الرقم يستند إلى قوائم الضحايا التي جمعتها المراكز الصحية، وأن الرقم الفعلي ربما يكون أكبر.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع على مؤسسات الدولة في أواخر 2014 سادت اعمال العنف والقتل والنهب في كل المحافظات والمناطق التي سيطرت عليها.

ولا تزال المليشيات الانقلابية ترتكب مجازر بحق المدنيين بصورة يومية، سيما في تعز المحاصرة.

ووثقت تقارير حقوقية آلاف الجرائم خلال الأشهر الماضية ارتكبتها المليشيات الانقلابية في مختلف المناطق.





الصحوة نت | متابعة خاصة