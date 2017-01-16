إب: مسلحون يقتحمون مستشفى خاص وينهبون مبالغ مالية

اقتحم مسلحون أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب ونهبوا مبالغ مالية.

وقال مصدر محلي بأن مسلحين بزي أمني ويعتقد أنهم تابعين لمليشيا الحوثي وصالح اقتحموا أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب ونهبوا مبالغ مالية كانت بحوزة أمين الصندوق والإستعلامات.

وبحسب المصدر فإن المسلحين نهبوا جنابي ثمينة وذهب كانت مرهونة لدى صندوق المستشفى متهمين المستشفى.

وتمارس المليشيا الإنقلابية أعمال سطو مسلح ونهب لممتلكات المواطنين والتجار ، كما تقود أعمال نهب ضد أراضي المواطنين وأراضي الأوقاف بالمحافظة بقوة السلاح.

وتعيش محافظة إب فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة، منذ سيطرت مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية في أكتوبر 2014م.