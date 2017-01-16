3 قتلى من الحوثيين في مواجهات مع المقاومة والانقلابيون يقصفون الأحياء السكنية بتعز

قُتل 3 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وإصابة 5 آخرين اليوم الاثنين في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

وفي المواجهات أيضا، استشهد مقاوم وجرح 2 آخرين، فضلا عن استشهاد مدني وإصابة 2 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات.

وكانت المليشيات المتمركزة في شمال شرق معسكر أبو موسى بالخوخة بمحافظة الحديدة أطلقت صاروخا وسقط في قرية المويجر مقبنة غرب تعز ودمر أحد المنازل وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وتعرضت قرى الاكاحلة والمذاحج القريبة من هجية العبد باربعة لقصف بصواريخ الكاتيوشا من مواقع تمركزها بالاحكوم جنوب تعز

ولم يختلف الحال بالمدينة التي تعرضت الأحياء السكنية في شرق وغرب المدينة لقصف بقذائف الهاوزر ومضادات الطيران من مواقع المليشيات في الجند وتبة الجعشة وتبة سفتيل شرق المدينة.