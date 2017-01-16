جباري: الحكومة جاهزة لصرف المرتبات ولن نسلمها للانقلابيين





قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية إن الحكومة جاهزة لصرف مرتبات الموظفين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع. مشيرا أن عملية صرف المرتبات في تلك المحافظات مرهون باستجابة الانقلابيين وتعاطيهم الإيجابي مع دعوة الحكومة، وارسال كشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2016م من قبل الوزارات والمحافظات تنفيذا لتوجيه وزير الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وأكد عبدالعزيز جباري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أنه لن يتم الصرف لغير الموظفين المثبتين في سجلات الخدمة المدنية حتى شهر ديسمبر 2014م، قبل انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية. مضيفا أن الحكومة غير معنية بصرف أي مرتبات بعد تاريخ ديسمبر 2014م.

وأضاف: إن الميليشيات الانقلابية عبثت بقاعدة بيانات وكشوفات موظفي الدولة واستبدلت مئات الأسماء بأخرى خلافاً للنظام والقانون، محملا الميليشيات مسؤولية أي تأخير في عملية صرف مرتبات الموظفين.

جباري أكد أن الحكومة لن تتعامل مع الميليشيات في موضوع صرف المرتبات سواء في الوزارات أو المحافظات وكافة الوحدات الإدارية، وأن عملية الصرف ستتم عبر الأشخاص المعينين بصورة قانونية وشرعية. مضيفا: "أي مرتب لن يسلم إلى يد الميليشيات، ولن نقبل بنهب وسرقة الأموال العامة، ولن نقبل بدولة ميليشيات وفسادها واستمرار نهبها لموارد ومقدرات الشعب، ويجب محاكمتهم لا مكافأتهم".

*المركز الإعلامي للقوات المسلحة