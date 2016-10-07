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وزير: سفن إيرانية توغلت بالمياه اليمنية للمرة الثانية خلال أشهر

الجمعة 07 أكتوبر 2016 03:57 ص الصحوة نت - خاص:
وزير: سفن إيرانية توغلت بالمياه اليمنية للمرة الثانية خلال أشهر اتهامات رسمية للسفن الإيرانية بانتهاك المياه اليمنية

قال وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، مساء الخميس، إن سفناً إيرانية توغلت في المياه اليمنية للمرة الثانية خلال أشهر وبطريقة استفزازية.

وذكر كفاين، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، أن “سفينتان اقتربتا من جزيرتي عبدالكوري وسمحة بأقل من خمسة أميال مما يعني أنهما داخل المرافئ البحرية جنوب غرب أرخبيل سقطرى.

ووصف هذه الحادثة بـ”التعدي الصارخ على المياه اليمنية ومخالفة صريحة للقانون الدولي وممارسة الاصطياد الغير قانوني والاضرار بالثروة البحرية”.

وأضاف، “سبق للسفن الإيرانية ممارسة هذ الاعتداء في المنطقة وكان آخرها قبل ستة أشهر حيث توغلت سبع سفن ايرانية عليها 107  إيرانيا بالقرب من جزيرة سقطرى ودخولها مرفئ مدينة حديبوه منطقة شاق وجرى حينها التحفظ عليها ومن فيها”.

يذكر أن وزارة الثروة السمكية كانت قد حذرت في وقت سابق من استغلال الوضع الذي يعيشه البلاد في الاعتداء على الثروة السمكية، وأكدت أنها ستقاضي كل من تمتد يده دون حق دولاً كانت أو هيئات أو أفرادا.

 

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