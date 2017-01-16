وسط فوضى أمنية تعيشها المحافظة.. اغتيال مواطن في حزم العدين بإب





اغتال مسلحون مجهولون مواطن بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء الأحد مواطن بعزلة الاحكوم بقرية العرم.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية غير مسبوقة منذ سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع عليها.

وبحسب المصادر فإن المواطن /مصلح أحمد الحكمي/ قتل فيما لم تعرف دوافع وأسباب الجريمة حتى اللحظة غير أن مصادر أشارت لوجود خلافات محلية مع أحد متحوثي المنطقة.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي ضالعة في الجريمة وتقف خلف مقتل الحكمي، سيما مع وجود خلافات له مع عدد من الحوثيين.

على ذات الصعيد.. عثر أهالي عزلة حقين على الشاب هشام قاسم سيف علي الحكمي، جثة هامدة وعليه آثار خنق على رقبته في احد الشِعاب وسط قريته "الرياسي " وذلك بعد اختطافه لأيام من قبل مجهولين.

هذا وتتهم أسرة الحكمي أحد أبناء القرية بالوقوف خلف مقتله وسط حالة من الفوضى الأمنية الغير مسبوقة بمديرية حزم العدين.

وتشهد محافظة إب فلتانا أمنيا غير مسبوق باشراف مباشر من مليشيا الحوثي والمخلوع والتي تحكم قبضتها على إب منذ أكثر من عامين، وسقط نتيجة الفلتان الأمني مئات القتلى والجرحى من المواطنين.





المصدر | الصحوة نت