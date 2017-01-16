مصرع 30 عنصراً وتحرير مواقع استراتيجية بشبوة في ضربة موجعة للمليشيات





قالت مصادر ميدانية في شبوة لـ"الصحوة نت" "إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية غرب عسيلان".

وحسب المصادر، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت في عدد من المواقع غرب عسيلان بين المليشيات الانقلابية وقوات الجيش، تمكنت خلالها قوات الشرعية من تحرير منطقة "العكدة وهجر كحلان وطوال السادة".





المصادر أكدت مصرع 30 عنصراً من المليشيات الانقلابية بينهم قيادات ميدانية بارزة، وذلك في قصف مدفعي وجوي استهدف مواقع المليشيات في محيط جبل لخيضر وجبل بن عقيل ومنطقة جبل بن سبعان.

وتسعى قوات الجيش والمقاومة في شبوة الى تحرير مديرية عسيلان وبيحان من قبضة المليشيات التي تعد آخر معاقل الانقلابين في المحافظة.

وانطلقت عملية عسكرية واسعة نهاية ديسمبر الماضي لتحرير آخر معاقل المليشيات في شبوة، فيما لا تزال العملية مستمرة.





المصدر | الصحوة نت