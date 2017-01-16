وزير النفط: هناك احتياطي نفط في اليمن يفوق ما تم إنتاجه خلال 30سنة

كشف وزير النفط والمعادن المهندس سيف بن عبود الشريف عن احتياطيات جديدة معتبره من النفط الغير تقليدي للشركة تفوق ما تم إنتاجه خلال 30 سنة الماضية.

وقال الشريف خلال اجتماع مع محافظ مأرب وقيادات في شركة صافر "ان الشركة ماضيه في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة لاستثمار هذا النوع من الاحتياطيات ونظرًا للحاجة في استغلال الفرص في المضمار الاستكشافي بما يعزز الاستثمار".

ودعا وزير النفط الشركات الاجنبيه للاستثمار في القطاع الحيوي الهام قائلا "أن هذه الاحتياطيات ستكون عامل محفز لكبرى الشركات العالمية للاستثمار في اليمن".

وناقش وزير النفط مع قيادة شركة صافر خطة الشركة لإعادة الإنتاج والتصدير للنفط والغاز المسال، ووجه "بالعمل على صيانة الآبار النفطية والإعداد لعودة عمليات الحفر والاستكشاف بالقريب العاجل".

وأشار " ان الوزارة تعمل لعودة التصدير والإنتاج من حقول صافر وجنة هنت والعقله خلال الأيام القليلة القادمة وصولا الى تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية ثم استئناف عمليات الاستكشاف والتطوير لكافة القطاعات والترويج لكل القطاعات".

من جانبه قال محافظة مأرب سلطان العرادة "أن هناك الكثير ن المتربصين بشركة صافر في عمليات استهداف أمني وإداري يستهدف للقلعة الاقتصادية لكننا بتعاون الجميع سنقف سدا منيعا لحماية هذه المكتسبات الوطنية.

وأكد العرادة "أطرافا في طرفي الانقلاب والإرهاب تعمل على استهداف هذه المنشئات والعبث بها وعلى الجميع إدراك المهام التي على عاتقهم ومواجهة هذه التحديات".