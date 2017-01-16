قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة في نهم شرق العاصمة صنعاء

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الاثنين من تحرير مواقع جديدة في معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن الجيش حرر جبل رشح وتبتي التوجيه والجروف وعشر تباب أخريات، وسط فرار أفراد الملشيات".

وأشار المركز "أن قوات الجيش تخوض معارك مستمرة مع الميليشيات في جبال حلبان وتتقدم باتجاه منطقة الحول وقرية ضبوعة في مديرية نهم".

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع الميلشيات أسفرت عن تدمير ثلاثة أطقم عسكرية تابعة للميليشيات ومصرع وجرح من كانوا على متنها ولم ترد إحصائية.

وتدور معارك مستمرة شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى، وكانت قوات الجيش قد سيطرت خلال الأيام الماضية في حين تتقدم باتجاه نقيل بن غيلان الاستراتيجي.