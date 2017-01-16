الضالع: المليشيات تستهدف حافلة ركاب كبيرة ومقتل وجرح 6 من المسافرين بينهم طفل

استهدفت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح المتمركزة في العرفاف وجبل التهامي حافلة ركاب تابعة للنقل الجماعي في طريقها إلى عدن.

وأكد مصدر محلي أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها بشكل مباشر على الحافلة أثناء مرورها من إحدى نقاط المقاومة ما تسبب في مقتل ٣ مسافرين وجرح ٣ آخرين.

وقال المصدر إن الحافلة التي توقفت في إحدى النقاط التابعة للجيش الوطني استهدفت بشكل مباشر بقذيفة مدفعية.

وتواصل المليشيات الانقلابية استهدافها الممنهج للمدنيين في جبهة مريس، حيث ارتفع عدد ضحايا قنص المليشيات من المدنيين إلى ٢٠ قتيلاً و ٤٢ جريحاً بينهم أطفال ونساء منذ بدء المواجهات بالجبهة.