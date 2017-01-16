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أبين: مقتل 4 جنود في هجوم ارهابي استهدف نقطة تفتيش بلودر

الأثنين 16 يناير 2017 02:56 م الصحوة نت - وكالات
أبين: مقتل 4 جنود في هجوم ارهابي استهدف نقطة تفتيش بلودر صورة ارشيفية - ابين

قال مصدر أمني اليوم الاثنين إن أربعة جنود قتلوا فيما اصيب ثلاثة بجروح في هجوم على نقطة تفتيش شنه "عناصر من تنظيم القاعدة" في مديرية لودر بمحافظة ابين.

وحسب المصادر فإن العناصر الارهابية هاجمت مساء الاحد نقطة تفتيش بمختلف الاسلحة"، ودارت اشتباكات استمرت نصف ساعة خلفت اربعة قتلى وثلاثة جرحى بين الجنود، فيما قتل عدد غير معروف من المهاجمين".

المصادر أشارت الى ان العناصر الارهابية لا تزال منتشرة في ضواحي لودر، ثاني مدن محافظة ابين، على رغم عملية امنية ادت اواخر ايلول/سبتمبر الى انسحابهم من القرى القريبة من المدن.

وكان مسؤول الاجهزة الامنية في لودر اصيب الأربعاء بجروح خطرة وقتل احد حراسه عندما انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور موكب هذا المسؤول قرب لودر، كما ذكر مصدر في اجهزة الامن بالمدنية. 

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