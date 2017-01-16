تعز: مقاتلات التحالف تدك مواقع المليشيات في غراب بخمس غارات





شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع اليوم الإثنين في محافظة تعز.





وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على مواقع المليشيات الانقلابية في غراب شمال غرب مدينة تعز.

يأتي هذا فيما تتواصل المعارك غرب مدينة تعز، سيما في جبهة مقبنة وذوباب، حيث تواصل قوات الجيش الوطني زحفها باتجاه المخا وباب المندب لقطع الخط الرئيسي للمليشيات في تلقي السلاح من الخارج.





وانطلقت مطلع الأسبوع الفائت عملية "الرمح الذهبي" لتحرير الساحل الغربي لمحافظة تعز وذلك باسناد من التحالف العربي.

وتعتمد المليشيات الانقلابية على الساحل الغربي الجنوبي بصورة رئيسية لإمداد جبهات قتالتها بالسلاح القادم من الخارج.

وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت ايران من استمرار التدخل في الشأن اليمني وراسال شحنات اسلحة للانقلابيين بصورة مستمرة.



المصدر | الصحوة نت

