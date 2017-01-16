تقدم جديد لقوات الجيش في نهم شرق صنعاء وتحرير جبل باذين ومواقع مجاورة





قالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع من قبضة المليشيات الانقلابية اليوم الاثنين.





وحسب المصادر، فإن وحدات عسكرية من منتسبي اللواء 310 تمكنت من تحرير جبل باذين والجروف المجاورة واغتنام أسلحة متنوعة.

يأتي هذا بعد معارك عنيفة شهدتها جبهة نهم بين المليشيات الانقلابية وقوات الجيش والمقاومة، تمكنت خلالها قوات الجيش من احراز هذا التقدم الذي يمهد لتحرير آخر معاقل المليشيات في نهم.

وتتجه المعركة حالياً صوب مناطق تابعة لأرحب وذلك بعد اقتراب قوات الجيش والمقاومة من أولى مناطق أرحب.

وتلقت المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في جبهة نهم، فيما شهدت صفوفهم انشقاقات كبيرة بينهم مسؤول وحدة الصواريخ الذي سلم نفسه مؤخراً لقوات الجيش في نهم.

المصدر | الصحوة نت

