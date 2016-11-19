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تشييع مهيب لـ"5" من أبطال الجيش بتعز بينهم المصور أواب الزبيري

السبت 19 نوفمبر 2016 10:47 م الصحوة نت - شبكة تعز الإخبارية
تشييع مهيب لـ"5" من أبطال الجيش بتعز بينهم المصور أواب الزبيري

شيعت جموع غفيرة من أبناء مدينة تعز، خمسة من أبطالها، بينهم المصور الصحفي لشبكة تعز الإخبارية، الشهيد أواب الزبيري و أربعة من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

 

حيث امتلأ مسجد السعيد بالمصلين، ظهر اليوم، قبل أن يتم تشييع الشهداء إلى مثواهم الأخير في مقبرة الشهداء، بحضور قيادات في الجيش الوطني والمقاومة، لوداع خمسة من أنبل ما أنجبت تعز.

 

وعقب التشييع نفذ صحفيون وناشطون وقفة احتجاجية داخل مقبرة الشهداء، احتجاجا على استهداف الصحفيين والمصورين من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع، والذين طالبوا الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية باتخاذ إجراءات رادعة، ومحاكمة المليشيات في جرائمها وانتهاكاتها ضد الصحفيين ، رافعين صور الشهيد، أواب الزبيري، الذي استشهد يوم أمس أثناء توثيقه لآثار الدمار الذي ألحقته المليشيات الانقلابية بالأحياء السكنية المحررة خلال اليومين الماضيين ، شرق المدينة.

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