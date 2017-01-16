لقاء مرتقب اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن بين الرئيس هادي والمبعوث الأممي





قال مصدر حكومي يمني إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيزور الاثنين، مدينة عدن، جنوبي البلاد، للقاء الجانب الحكومي، في إطار جولة لاستئناف عملية السلام المتعثرة.

وذكر المصدر للأناضول، أن ولد الشيخ سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي عبدالملك المخلافي، المتواجدين في عدن منذ أسابيع.

وكان المبعوث الأممي، قد كشف في تصريحات صحفية، اليومين الماضيين، أن المبادرة المطروحة لحل الأزمة اليمنية "تعترف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي"، وأنها تحتوي على شقين، أمني وسياسي.

وتأتي زيارة ولد الشيخ، ضمن جولة إقليمية بدأها بالرياض، قبل أن ينتقل إلى الدوحة، حيث التقى خلال الزيارتين بمسؤولين سعوديين وقطريين.

ومن المتوقع أن يكون ولد الشيخ قد عرض خارطة الطريق على المسؤولين في الرياض والدوحة، وكذلك سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن.

وكان المبعوث الأممي قد زار عدن، مطلع ديسمبر الماضي، والتقى الرئيس هادي الذي سلّمه ملاحظات على خارطة الطريق الأممية بنسختها الأولى.