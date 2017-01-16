حجة: المليشيات تفرج عن مختطف تحت ضغط والده برفض استلام جثة شقيقه القاصر





أفرجت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في حجة غرب اليمن عن مختطف تحت ضغط والده الذي رفض استلام جثة ابنه الآخر الذي لقي مصرعه أثناء مشاركته مع المليشيات في جبهات القتال.





وأكد مصدر مقرب من الأسرة في مديرية مبين أن علي احمد الاعور رفض استلام جثة ولده القاصر الذي أعادته المليشيات جثة هامدة بعد استدراجه للقتال معها فيما تخفي ولده الآخر في أحد معتقلاتها منذ أشهر.

وقال المصدر -للصحوة نت-بأن الاعور تمكن من إرغام المليشيات على الافراج عن نجله بعد خمسة أيام من مقتل ابنه الاخر.





واوضح المصدر بان الاسرة تسلمت جثت القتيل يوم امس الأول، وتم تشييعه صباح أمس الأحد بقريته "شوحط" ، لافتا الى ان فرحة الاسرة بالافراج عن المحتجز امتزجت مع حزنهم لمقتل شقيقه..





وتناول الصحوة نت الحادثة التي لاقت استنكارا واسعا وسخطا كبيرا في اوساط المواطنين الذي تناقلوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم من زج المليشيات للاطفال في المعارك.





كما ان بوادر رفض شعبي لرفد المليشيات بالمقاتلين بدأت تتسع في اوساط الاهالي بمحافظة حجة ، وسط اصرار المليشيات في الدفع بمزيد من الشباب والاطفال باساليب مختلفة لتعيدهم الى اسرهم جثثاً هامدة، والتي تزايدت منذ مطلع الشهر الجاري بشكل غير مسبوق.