المحويت: مواطنون يحتجون رفضا لممارسات المليشيات





نظم العشرات من أبناء محافظة المحويت غرب اليمن وقفتين احتجاجيتين أمام بوابة المجمع الحكومي منددتين بممارسات مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.





وأكد مصدر محلي أن الوقفة التي نظمها العشرات من أسرة آل السنحاني عبروا فيها عن رفضهم للاختلالات الامنية التي تشهدها مدينة المحويت والتي كان آخرها تهريب ثلاثة من المتهمين بقتل أحد ابناء آل السنحاني والمنظورة قضيتهم في المحكمة..





وطالبت الوقفة بإعادة المتهمين إلى السجن حتى لا يتسبب ذلك في سفك المزيد من الدماء.





إلى ذلك نظم العشرات من الموظفين وقفة احتجاجية اخرى امام بوابة المجمع الحكومي تضامنا مع احد زملائهم الذي يسعى الحوثيون لمنح درجته الوظيفية العمالية لاحد أتباعهم.





وبحسب مصدر مطلع فقد عبر المشاركون في كلا الوقفتين رفضهم واستنكارهم لكل تلك الممارسات غير القانونية في حقهم والتي تؤثر وتنعكس سلبا على السلم الاجتماعي في المحافظة.



